Які пенсії мають українці: ПФУ оприлюднив актуальні цифри

Пенсійний фонд України оприлюднив оновлені дані щодо середнього розміру пенсій та кількості пенсіонерів. Від початку року середні пенсії зросли на 8,7%.

Які пенсії зараз в Україні

Від початку року середня пенсія зросла на 466,61 гривні й тепер становить 5 851,86 гривень, повідомляють у ПФУ.

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Кількість пенсіонерів зменшилася на 173 944 особи, досягнувши 10 342 593 осіб, тоді як на початку року цей показник складав 10 516 537 осіб.

Підвищення пенсій в Україні у 2024 році стало можливим завдяки індексації, яка почалася з 1 березня. В результаті цього, пенсії збільшилися на 8% для наступних категорій пенсіонерів:

9,5 мільйона пенсіонерів, які отримують виплати на загальних підставах.

596 тисяч пенсіонерів силових відомств, яким пенсія призначена згідно з законодавством про силові структури.

97,8 тисяч осіб з інвалідністю, що настала внаслідок травм або хвороб, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою.

Ця індексація була спрямована на покращення соціального захисту пенсіонерів, враховуючи інфляційні процеси та економічні виклики в країні.

Як зросли пенсії

За підсумками 2023 року середній розмір пенсії в Україні зріс на 762,66 гривні, що становить 16,5%, досягнувши 5 385,25 гривень. Це підвищення відбулося на тлі інфляції, яка склала 12,9% за рік.

Цікаво! Для порівняння, у 2022 році середній розмір пенсії також зріс, але на 631,06 гривень або на 15,8%, досягнувши рівня 4 622,59 гривень.

Згідно з даними Національного банку України, нестача робочої сили в країні викликає стрімке зростання номінальних зарплат, однак високий рівень інфляції сповільнює реальне зростання доходів громадян. Очікується, що інфляційний тиск залишатиметься високим протягом найближчих місяців, що може вплинути на купівельну спроможність населення.