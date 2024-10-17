Какие пенсии сейчас в Украине

С начала года средняя пенсия выросла на 466,61 гривны и теперь составляет 5 851,86 гривен, сообщают в ПФУ.

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Количество пенсионеров уменьшилось на 173 944 человека, достигнув 10 342 593 человек, тогда как в начале года этот показатель составлял 10 516 537 человек.

Повышение пенсий в Украине в 2024 году стало возможным благодаря индексации, которая началась с 1 марта. В результате этого, пенсии увеличились на 8% для следующих категорий пенсионеров:

9,5 миллиона пенсионеров, которые получают выплаты на общих основаниях.

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств, которым пенсия назначена согласно законодательству о силовых структурах.

97,8 тысяч лиц с инвалидностью, наступившей вследствие травм или болезней, связанных с Чернобыльской катастрофой.

Эта индексация была направлена на улучшение социальной защиты пенсионеров, учитывая инфляционные процессы и экономические вызовы в стране.

Как выросли пенсии

По итогам 2023 года средний размер пенсии в Украине вырос на 762,66 гривны, что составляет 16,5%, достигнув 5 385,25 гривен. Это повышение произошло на фоне инфляции, которая составила 12,9% за год.

Интересно! Для сравнения, в 2022 году средний размер пенсии также вырос, но на 631,06 гривен или на 15,8%, достигнув уровня 4 622,59 гривен.

Согласно данным Национального банка Украины, нехватка рабочей силы в стране вызывает стремительный рост номинальных зарплат, однако высокий уровень инфляции замедляет реальный рост доходов граждан. Ожидается, что инфляционное давление будет оставаться высоким в течение ближайших месяцев, что может повлиять на покупательную способность населения.