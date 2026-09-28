Українцям автоматично збільшать виплати: для кого зростуть пенсії з 1 жовтня

Уряд передбачив спеціальні грошові бонуси для українців, які перетнули певну вікову межу. Проте для отримання цих коштів потрібно відповідати одному важливому критерію.

Кому та скільки доплатять автоматично

Одразу після досягнення 70-річного віку українські пенсіонери отримують право на щомісячну вікову надбавку, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Розмір фінансової підтримки чітко прив'язаний до вікової категорії:

для осіб віком 70 – 74 роки надбавка становить 300 гривень;

після 75 років вона зростає до 456 гривень;

а для людини віком від 80 років – 570 гривень.

Слід відзначити, що доплату нараховують автоматично. Тобто звертатися до ПФУ щодо цього питання не потрібно.

Чому гроші можуть не надійти на картку

Головною перепоною для отримання коштів є загальний розмір доходів. Якщо сукупна пенсія разом з усіма індексаціями та доплатами перевищує 10 340,35 гривні, то доплата до пенсії просто не призначається.

Також варто пам'ятати про особливості "переходу" між віковими групами. Особі, яка досягла, наприклад, 75-річчя, надбавка до пенсії становитиме 156 гривень, адже у такого пенсіонера вже є надбавка у розмірі 300 гривень, яка була призначена у 70 років.

Крім того, нарахування відбувається рівно з дня народження. Якщо людина народилася 20 числа, то в перший місяць отримає доплату лише за 10 днів, а вже з наступного місяця сума надійде у повному обсязі.

Нагадаємо, що вікові надбавки не підлягають індексації виплат. Тобто вони зберігаються на встановленному вже рівні.