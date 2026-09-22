Кому призначають доплату до пенсії та скільки можна отримати

Окремі категорії українців можуть отримувати доплату до пенсії за особливі заслуги перед Україною. Серед них видатні спортсмени, зокрема олімпійські, паралімпійські чемпіони та рекордсмени, нагадує Пенсійний фонд.

У 2026 році розмір такої надбавки залежить від спортивних досягнень і становить від 31% до 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Оскільки цей показник становить 2 595 гривень, максимальна доплата може сягати 908 гривень на місяць.

Цікаво! Найбільшу надбавку у 35%, або 908 гривень, можуть отримувати дворазові та багаторазові переможці Олімпійських, Паралімпійських і Всесвітніх ігор глухих. Для одноразових переможців цих змагань та світових рекордсменів передбачена надбавка у розмірі 34%, тобто близько 882 гривень.

Для чемпіонів світу та Європи розмір доплати залежить від конкретного досягнення і становить 31-33% прожиткового мінімуму, або приблизно 804-856 гривень.

Як отримати доплату

Доплата за особливі заслуги перед Україною призначається за зверненням пенсіонера, а не просто через досягнення певного віку.

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Для її оформлення потрібно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та документами, які підтверджують право на таку виплату. Зокрема, можуть знадобитися документи про спортивні звання, нагороди та результати, що підтверджують відповідні досягнення.

Важливо, що доплата за особливі заслуги є окремою складовою пенсійної виплати. Її розмір визначається відповідно до категорії заслуг, передбаченої законодавством.

Хто ще може отримувати доплату за особливі заслуги

Право на надбавку за особливі заслуги перед Україною мають не лише видатні спортсмени. Закон передбачає такі виплати також для інших категорій громадян, які мають визначені державою особливі заслуги.

Зокрема, право на відповідну надбавку можуть мати матері, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох і більше дітей. Розмір виплати також визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Окремо від доплат за особливі заслуги в Україні діють вікові надбавки до пенсії.