Кому назначают доплату к пенсии и сколько можно получить

Отдельные категории украинцев могут получать надбавку к пенсии за особые заслуги перед Украиной. Среди них – выдающиеся спортсмены, в частности олимпийские и паралимпийские чемпионы, а также рекордсмены, напоминает Пенсионный фонд.

В 2026 году размер такой надбавки зависит от спортивных достижений и составляет от 31% до 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Поскольку этот показатель составляет 2 595 гривен, максимальная доплата может достигать 908 гривен в месяц.

Интересно! Наибольшую надбавку в размере 35%, или 908 гривен, могут получать двукратные и многократные победители Олимпийских, Паралимпийских и Всемирных игр глухих. Для однократных победителей этих соревнований и мировых рекордсменов предусмотрена надбавка в размере 34%, то есть около 882 гривен.

Для чемпионов мира и Европы размер доплаты зависит от конкретного достижения и составляет 31–33 % прожиточного минимума, или примерно 804–856 гривен.

Как получить доплату

Доплата за особые заслуги перед Украиной назначается по заявлению пенсионера, а не просто по достижении определенного возраста.

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Для ее оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и документами, подтверждающими право на такую выплату. В частности, могут понадобиться документы о спортивных званиях, наградах и результатах, подтверждающих соответствующие достижения.

Важно, что доплата за особые заслуги является отдельной составляющей пенсионной выплаты. Ее размер определяется в соответствии с категорией заслуг, предусмотренной законодательством.

Что еще может получать надбавку за особые заслуги

Право на надбавку за особые заслуги перед Украиной имеют не только выдающиеся спортсмены. Закон предусматривает такие выплаты также для других категорий граждан, имеющих определенные государством особые заслуги.

В частности, право на соответствующую надбавку могут иметь матери, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста пятерых и более детей. Размер выплаты также определяется в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Помимо надбавок за особые заслуги в Украине действуют возрастные надбавки к пенсии.