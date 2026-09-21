Кому именно будут перечислять выплаты с 1 октября?

Размер вашего пенсионного обеспечения автоматически увеличится, если вы достигли определенного возрастного рубежа. Речь идет о ежемесячных компенсационных надбавках для людей в возрасте от 70 лет, которые начисляются без каких-либо дополнительных обращений, о чем напомнили в Пенсионном фонде.

Сумма доплаты четко привязана к вашей возрастной категории. Граждане в возрасте от 70 до 74 лет включительно получают до 300 гривен, от 75 до 79 лет – до 456 гривен, а долгожители от 80 лет – до 570 гривен.

Обратите внимание! Важный нюанс заключается в том, что эти бонусы не суммируются. Когда вы переходите в следующую возрастную группу, государство просто устанавливает новый размер компенсации вместо предыдущего.

Например, в день вашего 75-летия пенсия увеличится не на полные 456 гривен, а лишь на разницу между двумя надбавками, которая составляет 156 гривен.

Почему возрастную надбавку могут не назначить?

Сам факт празднования юбилея еще не гарантирует автоматического пополнения кошелька. Главным критерием для получения денег является общий размер вашего пенсионного обеспечения.

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Возрастную надбавку назначают исключительно в том случае, если совокупная выплата не превышает лимит в 10 340,35 гривен. При этом подсчете специалисты учитывают абсолютно все ваши доходы: основную пенсию, индексацию, надбавки за сверхнормативный стаж и другие целевые пособия.

Важно! Если итоговая сумма окажется больше установленного порога хотя бы на одну гривну, право на возрастной бонус автоматически теряется.

Что известно о предыдущих этапах повышения пенсий?

Масштабной общей индексации до конца года не предвидится, поскольку такой перерасчет традиционно проводится лишь раз в год. Основной этап повышения доходов украинцев состоялся еще 1 марта 2026 года, когда выплаты были проиндексированы на 12,1%.

Тогда минимальная надбавка составила 100 гривен, а максимальная была ограничена суммой в 2 595 гривен. Если человек одновременно подпадает под несколько категорий, общее увеличение выплат будет более существенным, ведь надбавки могут суммироваться.