Кому саме перерахують виплати з 1 жовтня?

Розмір вашого пенсійного забезпечення автоматично зросте, якщо ви досягли певного вікового рубежу. Йдеться про щомісячні компенсаційні надбавки для людей віком від 70 років, які нараховуються без жодних додаткових звернень, про що нагадали у Пенсійному фонді.

Сума доплати чітко прив'язана до вашої вікової категорії. Громадяни віком від 70 до 74 років включно отримують до 300 гривень, від 75 до 79 років – до 456 гривень, а довгожителі від 80 років – до 570 гривень.

Зверніть увагу! Важливий нюанс полягає у тому, що ці бонуси не накопичуються. Коли ви переходите до наступної вікової групи, держава просто встановлює новий розмір компенсації замість попереднього.

Наприклад, у день вашого 75-річчя пенсія збільшиться не на повні 456 гривень, а лише на різницю між двома надбавками, яка становить 156 гривень.

Чому вікову надбавку можуть не призначити?

Сам факт святкування ювілею ще не гарантує автоматичного поповнення гаманця. Головним критерієм для отримання грошей є загальний розмір вашого пенсійного забезпечення.

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Вікову доплату призначають виключно тоді, коли сукупна виплата не перевищує ліміт у 10 340,35 гривні. Під час цього підрахунку фахівці враховують абсолютно всі ваші доходи: основну пенсію, індексацію, надбавки за понаднормовий стаж та інші цільові допомоги.

Важливо! Якщо підсумкова сума виявиться більшою за встановлений поріг хоча б на одну гривню, право на віковий бонус автоматично втрачається.

Що відомо про попередні етапи підвищення пенсій?

Масштабної загальної індексації до кінця року не передбачається, оскільки такий перерахунок традиційно проводять лише раз на рік. Основний етап підвищення доходів українців відбувся ще 1 березня 2026 року, коли виплати проіндексували на 12,1%.

Тоді мінімальна надбавка склала 100 гривень, а максимальна була обмежена сумою у 2 595 гривень. Якщо людина одночасно підпадає під кілька категорій, загальне збільшення виплат буде суттєвішим, адже надбавки можуть сумуватися.