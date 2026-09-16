Будет ли индексация пенсий до конца октября?

Новой общей индексации пенсий до конца октября не будет, поскольку такой перерасчет проводится только раз в год, о чем официально напоминает Пенсионный фонд Украины.

Однако отсутствие массового повышения не означает замораживания доходов: отдельные категории пенсионеров гарантированно получат более крупные суммы благодаря целевым доплатам и индивидуальным надбавкам.

Что можно получить дополнительных денег?

Сумма в вашем кошельке напрямую зависит от возраста, социального статуса и жизненных обстоятельств. Например, неработающие пенсионеры, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет, имеют право на ежемесячную доплату в размере 150 гривен.

Если человек одновременно подпадает под несколько категорий, общее увеличение выплат будет более существенным, ведь надбавки могут суммироваться,

– поясняют специалисты социального ведомства.

Значительно более крупные суммы предусмотрены для многодетных матерей: женщинам, родившим или усыновившим пятерых и более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста, государство ежемесячно доплачивает почти 900 гривен.

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Что известно о надбавках и индексации?

Напомним, что основной этап повышения доходов украинцев состоялся еще 1 марта 2026 года, когда выплаты были проиндексированына 12,1%. Тогда минимальная надбавка составила 100 гривен, а максимальная была ограничена суммой в 2 595 гривен.

Кроме того, как мы уже сообщали, в Украине действует автоматическая система возрастных доплат: по достижении 70 лет пенсионеры получают дополнительно до 300 гривен, с 75 лет – до 456 гривен, а те, кто перешагнул 80-летний рубеж, получают надбавку до 570 гривен.