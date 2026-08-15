Кто имеет право на надбавку
Порядок назначения выплаты определен Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Согласно ему, право на пенсию за особые заслуги имеют, в частности, матери, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста. При этом учитываются и дети, усыновленные в установленном законом порядке.
Пенсия за особые заслуги устанавливается именно в виде надбавки к основной пенсии. Ее могут получать люди, которым назначена пенсия по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.
Сколько можно получить в 2026 году
Размер надбавки для многодетных матерей зависит от количества детей и составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. ПФУ подтверждает именно такой диапазон выплаты.
В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен. Соответственно, размер надбавки составляет:
- на пятерых детей – 35%, или около 908 гривен;
- на шестерых детей – 36 %, или около 934 гривен;
- на семерых детей – 37 %, или около 960 гривен;
- на восьмерых детей – 38 %, или около 986 гривен;
- на девять детей – 39 %, или около 1 012 гривен;
- на десять и более детей – 40%, или 1 038 гривен.
То есть максимальная надбавка для этой категории в 2026 году составляет 1 038 гривен в месяц.
Влияет ли надбавка на индексацию
Надбавка за особые заслуги является отдельной составляющей пенсионной выплаты. Поэтому ее не следует путать с ежегодной индексацией основного размера пенсии. Кроме того, поскольку размер надбавки привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, в случае изменения этого показателя будет меняться и сумма доплаты.
К тому же, как мы писали ранее, не все дополнительные выплаты к пенсии связаны с возрастом или страховым стажем. Закон предусматривает отдельные надбавки для людей, имеющих особые заслуги перед государством.