Кому подняли пенсию за особые заслуги

Лицам, которые имеют статус борцов за независимость Украины и были осуждены коммунистическим режимом за их убеждения, будут доплачивать до пенсии 4 200 гривен. С 2024 года каждый март их выплаты будут индексироваться.

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Напомним! Такая пенсия назначается со дня обращения или со дня обретения права на нее, если лицо обратилось не позднее чем через 12 месяцев со дня обретения такого права, но не ранее 1 июля 2023 года. Это нужно сделать на основании справки региональной комиссии ОГА, что подтверждает вышеупомянутый статус.

Другим украинцам, имеющим этот статус, также назначили надбавки в размере от 23 до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Кто потеряет пенсию за особые заслуги

Лица, получавшие пенсии по "особому статусу" на основании советских званий и орденов, больше не будут получать такие надбавки к пенсии. Также их не будут назначать следующим лицам:

народным депутатам Украины;

депутатам четырех и более созывов ВС АР Крым;

депутатам областных, районных и городских советов

Обратите внимание! Если лицо имеет право на такие надбавки сразу по нескольким причинам – ее размер будет максимальным.

Те, кому назначили пенсии за особые заслуги до 1 ноября 2023 года, и в дальнейшем ее будут получать на установленных ранее условиях. Ее перерасчет будет происходить с изменениями прожиточного минимума.