Кому подняли пенсию за особые заслуги
Лицам, которые имеют статус борцов за независимость Украины и были осуждены коммунистическим режимом за их убеждения, будут доплачивать до пенсии 4 200 гривен. С 2024 года каждый март их выплаты будут индексироваться.
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Другим украинцам, имеющим этот статус, также назначили надбавки в размере от 23 до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Кто потеряет пенсию за особые заслуги
Лица, получавшие пенсии по "особому статусу" на основании советских званий и орденов, больше не будут получать такие надбавки к пенсии. Также их не будут назначать следующим лицам:
- народным депутатам Украины;
- депутатам четырех и более созывов ВС АР Крым;
- депутатам областных, районных и городских советов
Те, кому назначили пенсии за особые заслуги до 1 ноября 2023 года, и в дальнейшем ее будут получать на установленных ранее условиях. Ее перерасчет будет происходить с изменениями прожиточного минимума.