Кому підняли пенсію за особливі заслуги

Особам, які мають статус борців за незалежність України та були засуджені комуністичним режимом за їхні переконання, доплачуватимуть до пенсії 4 200 гривень. З 2024 року, кожного березня їх виплати будуть індексуватися.

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Нагадаємо! Така пенсія призначається з дня звернення або з дня набуття права на неї, якщо особа звернулася не пізніше ніж через 12 місяців з дня набуття такого права, але не раніше 1 липня 2023 року. Це треба зробити на підставі довідки регіональної комісії ОДА, що підтверджує, вищезгаданий статус.

Іншим українцям, які мають цей статус, також назначили надбавки у розмірі від 23% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Хто втратить пенсію за особливі заслуги

Особи, які отримували пенсії за "особливим статусом" на підставі радянських звань та орденів більше не отримуватимуть такі надбавки до пенсії. Також їх не призначатимуть таким особам:

народним депутатам України;

депутатам чотирьох і більше скликань ЗС АР Крим;

депутатам обласних, районних та міських рад.

Зверніть увагу! Якщо особа має право на такі надбавки одразу з кількох причин – її розмір буде максимальним.

Ті, кому призначили пенсії за особливі заслуги перед 1 листопада 2023 року, й надалі її отримуватимуть на встановлених раніше умовах. Її перерахунок відбуватиметься зі змінами прожиткового мінімуму.