Кому підняли пенсію за особливі заслуги
Особам, які мають статус борців за незалежність України та були засуджені комуністичним режимом за їхні переконання, доплачуватимуть до пенсії 4 200 гривень. З 2024 року, кожного березня їх виплати будуть індексуватися.
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Іншим українцям, які мають цей статус, також назначили надбавки у розмірі від 23% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Хто втратить пенсію за особливі заслуги
Особи, які отримували пенсії за "особливим статусом" на підставі радянських звань та орденів більше не отримуватимуть такі надбавки до пенсії. Також їх не призначатимуть таким особам:
- народним депутатам України;
- депутатам чотирьох і більше скликань ЗС АР Крим;
- депутатам обласних, районних та міських рад.
Ті, кому призначили пенсії за особливі заслуги перед 1 листопада 2023 року, й надалі її отримуватимуть на встановлених раніше умовах. Її перерахунок відбуватиметься зі змінами прожиткового мінімуму.