Переказ грошей з-за кордону: чому українцям зараз рідше надсилають кошти

Значна кількість українців отримує перекази з-за кордону. Призначення цих платежів різне, наприклад, оплата праці.

Наскільки зменшилась кількість переказів цьогоріч

За I квартал 2024 року кількість приватних переказів, які надійшли в Україну сягнула – 2,63 мільярда доларів. Цей показник менше на 9% або на 250 мільйонів доларів ніж за аналогічний період 2023 року.

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За березень цього року сума приватних грошових переказів, які отримали українці з-за кордону сягнула 0,87 мільярда доларів. Для порівняння, торік цей показник був 1 мільярд доларів.

Своєю чергою, сума платежів за оплату праці зменшилась на 25%. Інші березневі приватні перекази, у порівнянні з 2023 роком не зазнали значних змін і сягнули – 0,33 мільярда доларів.

Як зменшилась оплата праці у березні

Протягом березня в Україну надійшли перекази на 0,41 мільярда доларів через неформальні канали.

Значно скоротилась кількість платежів за оплату праці. У 2023 році українці отримали "зарплати" на суму 1,08 мільярдів доларів. Цьогоріч, це значення зменшилось на чверть і сягнуло – 0,81 мільярда доларів.

При вирахуванні витрат та податків, які сплачують мігранти в країні, де вони перебувають, показник чистої оплати праці становить 0,54 мільярда доларів.