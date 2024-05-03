Як можуть зрости зарплати

Згідно з "Інфляційним звітом" НБУ за квітень 2024 року, попит і пропозиція на робочу силу у 2024 році, як і в попередньому, сприяли зростанню зарплат.

Читайте також Як нараховують мінімальні пенсійні виплати та від чого вони залежать

Цей тиск на підвищення заробітної плати відчувається як з боку кандидатів, так і з боку роботодавців. Звіт вказує, що зарплати зросли значними темпами, що підтверджують непрямі оцінки доходів населення та збільшення зарплат у вакансіях, а також резюме на сайтах пошуку роботи.

Зауважте! Підвищення мінімальної зарплати, яке становило 6% у січні та майже 13% у квітні 2024 року, також сприяло цьому процесу. Додатковий вплив на збільшення зарплат має дефіцит кадрів.

В умовах економічного відновлення, складнощі з набором кваліфікованих працівників змушують роботодавців у приватному секторі підвищувати заробітну плату.

Важливо! Вже у 2025 році реальні заробітні плати в Україні очікуються вищими за довоєнний рівень, з подальшим зростанням завдяки збільшенню конкуренції за робочу силу, включно з залученням іноземних роботодавців.

Нові прогнози від НБУ

За даними НБУ, пом’якшена фіскальна політика разом зі збільшенням реальних зарплат у приватному секторі сприятиме росту приватного споживання на 5-9% на рік. Цей ріст буде також підтримуватися збільшенням зайнятості та поверненням мігрантів до країни.

Важливо! За оновленими даними Національного банку України, у 2023 році середня номінальна зарплата в країні зросла на 17,4%, тоді як реальна зарплата, з урахуванням інфляції, збільшилася на 3,7%.

На 2024 рік НБУ прогнозує подальше зростання номінальної зарплати на 14,8% і реальної на 8,1%. У 2025 році очікується зростання номінальної зарплати на 14,2% і реальної на 6,5%. Прогноз на 2026 рік передбачає збільшення номінальної зарплати на 8,6% і реальної на 3,0%.