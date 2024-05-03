Как могут вырасти зарплаты
Согласно "Инфляционному отчету" НБУ за апрель 2024 года, спрос и предложение на рабочую силу в 2024 году, как и в предыдущем, способствовали росту зарплат.
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Это давление на повышение заработной платы ощущается как со стороны кандидатов, так и со стороны работодателей. Отчет указывает, что зарплаты выросли значительными темпами, что подтверждают косвенные оценки доходов населения и увеличение зарплат в вакансиях, а также резюме на сайтах поиска работы.
В условиях экономического восстановления, сложности с набором квалифицированных работников заставляют работодателей в частном секторе повышать заработную плату.
Новые прогнозы от НБУ
По данным НБУ, смягченная фискальная политика вместе с увеличением реальных зарплат в частном секторе будет способствовать росту частного потребления на 5-9% в год. Этот рост будет также поддерживаться увеличением занятости и возвращением мигрантов в страну.
На 2024 год НБУ прогнозирует дальнейший рост номинальной зарплаты на 14,8% и реальной на 8,1%. В 2025 году ожидается рост номинальной зарплаты на 14,2% и реальной на 6,5%. Прогноз на 2026 год предусматривает увеличение номинальной зарплаты на 8,6% и реальной на 3,0%.