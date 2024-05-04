Какая в Украине минимальная пенсия

Украинцы, достигшие 65 лет без необходимого страхового стажа, получают пенсию, размер которой привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который с 1 января 2024 года составляет 2 361 гривны.

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После весенней индексации эта сумма выросла на 364 гривны и теперь составляет 2 725 гривен.

Важно! Пенсионеры без стажа получают государственную временную помощь, размер которой определяется на основе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и среднего совокупного дохода семьи за полгода. Максимальная выплата не может превышать 3 028 гривен.

Пенсионеры с полным стажем

Женщины со стажем 30 лет и мужчины с 35 годами стажа, достигшие 65 лет, гарантированно получают не менее 40% от минимальной зарплаты. Сейчас, когда минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, минимальная пенсия должна была бы быть 3 200 гривен, но сейчас она составляет 3 370 гривен.

Заметьте! С 1 марта 2024 года установлен минимальный размер пенсионной выплаты для 65-летних составляет 3 370 гривен, что выше 40% минимальной зарплаты, что свидетельствует об изменениях в пенсионных выплатах.

Как изменились минимальные выплаты пенсионерам

С 1 марта в Украине были установлены новые минимальные размеры пенсионных выплат для разных категорий пенсионеров в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":