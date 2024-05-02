Когда выплата пенсии будет продолжена
Как отмечает Минсоцполитики, пенсионные выплаты таки будут продолжать начисляться пенсионерам, которые не вышли на связь с ПФУ до 31 марта. Однако эти деньги не будут перечисляться на банковские карты, пока лицо не пройдет идентификацию.
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В то же время тем, кто пройдет ее – пенсия будет выплачиваться с учетом всех тех месяцев, когда человек не получал средств из-за своего непрохождения идентификации.
Поэтому обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена,
– говорится в сообщении.
В Минсоцполитики также отметили, что если пенсионер прошел идентификацию и не получил пенсионных выплат в апреле, то их финансирование будет восстановлено в ближайшее время. А именно после поступления в Пенсионный фонд информации о подтверждении личности.
Как пенсионеру пройти идентификацию
Для того чтобы пройти идентификацию и возобновить выплаты, есть несколько вариантов:
- Лично посетить отделение "Ощадбанка" или орган ПФУ;
- Удаленно авторизоваться с помощью "Дія.Підпис" на сайте электронных услуг ПФУ;
- С помощью видеосвязи (подать заявку можно на сайте электронных услуг ПФУ или через контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);
- В случае пребывания за границей – получить в заграничном дипломатическом учреждении удостоверение факта, что лицо живое и предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете.