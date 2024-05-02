Когда выплата пенсии будет продолжена

Как отмечает Минсоцполитики, пенсионные выплаты таки будут продолжать начисляться пенсионерам, которые не вышли на связь с ПФУ до 31 марта. Однако эти деньги не будут перечисляться на банковские карты, пока лицо не пройдет идентификацию.

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В то же время тем, кто пройдет ее – пенсия будет выплачиваться с учетом всех тех месяцев, когда человек не получал средств из-за своего непрохождения идентификации.

Поэтому обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена,

– говорится в сообщении.

В Минсоцполитики также отметили, что если пенсионер прошел идентификацию и не получил пенсионных выплат в апреле, то их финансирование будет восстановлено в ближайшее время. А именно после поступления в Пенсионный фонд информации о подтверждении личности.

Как пенсионеру пройти идентификацию

Для того чтобы пройти идентификацию и возобновить выплаты, есть несколько вариантов: