Какой размер этой выплаты

Такая выплата предоставляется лицам старше 65 лет. Также на эту помощь могут рассчитывать те, кто в 63 года приобрел недостаточное количество стажа.

Читайте также Кибербезопасность – это не шутка: подобрали ли вы надежный пароль для своих аккаунтов в сети

Размер этой выплаты сейчас – 2 361 гривны. Чтобы оформить такую помощь, нужно обратиться в местный центр социальной защиты. К заявлению нужно приложить такой пакет документов:

удостоверение личности;

справку, удостоверяющую приобретенный трудовой стаж;

идентификационный код;

декларацию о доходах.

Также необходимо добавить сведения об имущественном состоянии и составе семьи. Речь идет о тех родственниках, данные которых учтены в декларации. В случае признания лица недееспособным, к общему пакету документов прилагается справка о назначении опекуна.

Кому такая выплата не предоставляется

Существуют причины, по которым лицу не предоставляется такая выплата. В частности из-за выявления у гражданина дополнительного дохода (например, из-за неуказанной предпринимательской деятельности).

Может поступить отказ, если: