Какой размер этой выплаты

Такая выплата предоставляется лицам старше 65 лет. Также на эту помощь могут рассчитывать те, кто в 63 года приобрел недостаточное количество стажа.

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Размер этой выплаты сейчас – 2 361 гривны. Чтобы оформить такую помощь, нужно обратиться в местный центр социальной защиты. К заявлению нужно приложить такой пакет документов:

  • удостоверение личности;
  • справку, удостоверяющую приобретенный трудовой стаж;
  • идентификационный код;
  • декларацию о доходах.

Также необходимо добавить сведения об имущественном состоянии и составе семьи. Речь идет о тех родственниках, данные которых учтены в декларации. В случае признания лица недееспособным, к общему пакету документов прилагается справка о назначении опекуна.

Кому такая выплата не предоставляется

Существуют причины, по которым лицу не предоставляется такая выплата. В частности из-за выявления у гражданина дополнительного дохода (например, из-за неуказанной предпринимательской деятельности).

Может поступить отказ, если:

  • лицо имеет пенсию или другие соцвыплаты;
  • семья заявителя (или же он) приобрела весомые активы в течение года до подачи заявления;
  • семья заявителя (или он сам) совершала крупные покупки за год до подачи заявления;
  • заявитель или члены семьи имеют более одного транспортного средства;
  • среднемесячный доход на каждого члена семьи, в течение полугода до подачи заявления превышает 100% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (то есть 2 361 гривна);
  • заявитель или его семья имеет дополнительную недвижимость, с площадью более 21 метр квадратный на человека и еще 10,5 метров квадратных для других членов семьи.