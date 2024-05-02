Какой размер этой выплаты
Такая выплата предоставляется лицам старше 65 лет. Также на эту помощь могут рассчитывать те, кто в 63 года приобрел недостаточное количество стажа.
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Размер этой выплаты сейчас – 2 361 гривны. Чтобы оформить такую помощь, нужно обратиться в местный центр социальной защиты. К заявлению нужно приложить такой пакет документов:
- удостоверение личности;
- справку, удостоверяющую приобретенный трудовой стаж;
- идентификационный код;
- декларацию о доходах.
Также необходимо добавить сведения об имущественном состоянии и составе семьи. Речь идет о тех родственниках, данные которых учтены в декларации. В случае признания лица недееспособным, к общему пакету документов прилагается справка о назначении опекуна.
Кому такая выплата не предоставляется
Существуют причины, по которым лицу не предоставляется такая выплата. В частности из-за выявления у гражданина дополнительного дохода (например, из-за неуказанной предпринимательской деятельности).
Может поступить отказ, если:
- лицо имеет пенсию или другие соцвыплаты;
- семья заявителя (или же он) приобрела весомые активы в течение года до подачи заявления;
- семья заявителя (или он сам) совершала крупные покупки за год до подачи заявления;
- заявитель или члены семьи имеют более одного транспортного средства;
- среднемесячный доход на каждого члена семьи, в течение полугода до подачи заявления превышает 100% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (то есть 2 361 гривна);
- заявитель или его семья имеет дополнительную недвижимость, с площадью более 21 метр квадратный на человека и еще 10,5 метров квадратных для других членов семьи.