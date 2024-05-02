Який розмір цієї виплати
Така виплата надається особам старше 65 років. Також на цю допомогу можуть розраховувати ті, хто у 63 роки набув недостатню кількість стажу.
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Розмір цієї виплати зараз – 2 361 гривні. Щоб оформити таку допомогу потрібно звернутись до місцевого центру соціального захисту. До заяви потрібно додати такий пакет документів:
- посвідчення особи;
- довідку, що засвідчує набутий трудовий стаж;
- ідентифікаційний код;
- декларацію про доходи.
Також необхідно додати відомості про майновий стан та склад родини. Йдеться про тих родичів, дані яких враховані у декларації. У випадку визнання особи недієздатною, до загального пакета документів додається довідка про призначення опікуна.
Кому така виплата не надається
Існують причини, через які особі не надається така виплата. Зокрема через виявлення у громадянина додаткового доходу (наприклад, через невказану підприємницьку діяльність).
Може надійти відмова, якщо:
- особа має пенсію або інші соцвиплати;
- родина заявника (або ж він) набула вагомі активи протягом року до подачі заяви;
- сім'я заявника (чи він сам) здійснювала великі покупки за рік до подачі заяви;
- заявник або члени родини мають більш як один транспортний засіб;
- середньомісячний дохід на кожного члена родини, протягом пів року до подачі заяви перевищує 100% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (тобто 2 361 гривня);
- заявник або його родина має додаткову нерухомість, з площею більш як 21 метр квадратний на особу і ще 10,5 метрів квадратних для інших членів сім'ї.