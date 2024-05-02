Який розмір цієї виплати

Така виплата надається особам старше 65 років. Також на цю допомогу можуть розраховувати ті, хто у 63 роки набув недостатню кількість стажу.

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Розмір цієї виплати зараз – 2 361 гривні. Щоб оформити таку допомогу потрібно звернутись до місцевого центру соціального захисту. До заяви потрібно додати такий пакет документів:

посвідчення особи;

довідку, що засвідчує набутий трудовий стаж;

ідентифікаційний код;

декларацію про доходи.

Також необхідно додати відомості про майновий стан та склад родини. Йдеться про тих родичів, дані яких враховані у декларації. У випадку визнання особи недієздатною, до загального пакета документів додається довідка про призначення опікуна.

Кому така виплата не надається

Існують причини, через які особі не надається така виплата. Зокрема через виявлення у громадянина додаткового доходу (наприклад, через невказану підприємницьку діяльність).

Може надійти відмова, якщо: