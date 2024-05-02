Який розмір цієї виплати

Така виплата надається особам старше 65 років. Також на цю допомогу можуть розраховувати ті, хто у 63 роки набув недостатню кількість стажу.

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Розмір цієї виплати зараз – 2 361 гривні. Щоб оформити таку допомогу потрібно звернутись до місцевого центру соціального захисту. До заяви потрібно додати такий пакет документів:

  • посвідчення особи;
  • довідку, що засвідчує набутий трудовий стаж;
  • ідентифікаційний код;
  • декларацію про доходи.

Також необхідно додати відомості про майновий стан та склад родини. Йдеться про тих родичів, дані яких враховані у декларації. У випадку визнання особи недієздатною, до загального пакета документів додається довідка про призначення опікуна.

Кому така виплата не надається

Існують причини, через які особі не надається така виплата. Зокрема через виявлення у громадянина додаткового доходу (наприклад, через невказану підприємницьку діяльність).

Може надійти відмова, якщо:

  • особа має пенсію або інші соцвиплати;
  • родина заявника (або ж він) набула вагомі активи протягом року до подачі заяви;
  • сім'я заявника (чи він сам) здійснювала великі покупки за рік до подачі заяви;
  • заявник або члени родини мають більш як один транспортний засіб;
  • середньомісячний дохід на кожного члена родини, протягом пів року до подачі заяви перевищує 100% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (тобто 2 361 гривня);
  • заявник або його родина має додаткову нерухомість, з площею більш як 21 метр квадратний на особу і ще 10,5 метрів квадратних для інших членів сім'ї.