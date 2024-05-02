Коли виплата пенсії буде продовжена
Як зазначає Мінсоцполітики, пенсійні виплати таки будуть продовжувати нараховуватись пенсіонерам, які не вийшли на зв'язок з ПФУ до 31 березня. Однак ці гроші не будуть перераховуватися на банківські картки допоки особа не пройде ідентифікацію.
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Водночас тим, хто пройде її – пенсія виплачуватиметься з урахуванням всіх тих місяців, коли людина не отримувала коштів через своє непроходження ідентифікації.
Тож звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена,
– йдеться у повідомленні.
У Мінсоцполітики також зазначили, що якщо пенсіонер пройшов ідентифікацію та не отримав пенсійних виплат у квітні, то їх фінансування буде відновлено найближчим часом. А саме після надходження до Пенсійного фонду інформації про підтвердження особи.
Як пенсіонеру пройти ідентифікацію
Для того, щоб пройти ідентифікацію та поновити виплати, є кілька варіантів:
- Особисто відвідати відділення "Ощадбанку" або орган ПФУ;
- Віддалено авторизуватись за допомогою "Дія.Підпис" на сайті електронних послуг ПФУ;
- За допомогою відеозв'язку (подати заявку можна на сайті електронних послуг ПФУ або через контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);
- У разі перебування за кордоном – отримати у закордонній дипломатичній установі посвідчення факту, що особа жива та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку.