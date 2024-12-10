Як повернути кошти, переплачені за комунальні послуги

Іноді, при оплаті комунальних послуг, споживачі можуть помилково переказати кошти не тому постачальнику. Це може спричинити фінансові труднощі.

Як повернути кошти

Згідно з пунктом 24 розділу ІІІ Правил постачання природного газу, у разі переплати помилково сплачена сума зараховується на оплату наступних рахунків, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Однак, за письмовою вимогою споживача, кошти можна повернути на поточний рахунок протягом п’яти робочих днів після подання такої вимоги.

Для повернення коштів потрібно звернутися до Центру обслуговування клієнтів підприємства, яке отримало платіж. Для цього потрібно особисто надати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

квитанцію про оплату.

Куди йти для повернення коштів

Якщо ви хочете повернути переплачені кошти, спершу зробіть ксерокопії всіх необхідних документів. У разі написання заяви на повернення коштів, надайте копії цих документів.

Якщо ви бажаєте отримати гроші на ваш рахунок, вам необхідно подати довідку з банку з реквізитами вашого карткового рахунку, в якій повинен бути зазначений міжнародний номер рахунку (IBAN). Цю інформацію можна отримати у банківському відділенні.

Якщо кошти потрібно перевести на інший рахунок підприємства, необхідно подати заяву про перенесення грошей, вказавши дату зарахування, номер рахунку та новий рахунок для переказу. Також потрібно надати підтвердження, що переказ був здійснений неправильно.