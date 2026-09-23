Гарантовані 7 785 гривень: як оформити підвищену пенсію у 2026 році

У 2026 році окремі категорії пенсіонерів можуть отримувати гарантовану виплату у розмірі 7 785 гривень. Розповідаємо, хто має право на підвищену пенсію, які умови потрібно виконати та як оформити таку виплату.

Кому можуть призначити підвищену пенсію

Пільгові правила поширюються на працівників, які повний робочий день працювали під землею на роботах за Списком №1. Зокрема, йдеться про тих, хто видобуває вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві, уранові та інші корисні копалини, нагадує Пенсійний фонд.

До відповідної категорії також належать працівники шахтобудівних підприємств, зайняті на підземних роботах, а також працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб у вугільній промисловості.

Які вимоги до віку та стажу діють у 2026 році

Для призначення пенсії за віком на пільгових умовах працівникам за Списком №1 потрібно досягти 50 років.

Чоловікам необхідно мати щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше 10 років роботи у відповідних особливо шкідливих та важких умовах.

Для жінок вимога щодо загального страхового стажу становить 20 років, з яких щонайменше 7 років 6 місяців має припадати на відповідні роботи.

Для окремих працівників гірничої галузі передбачена можливість виходу на пенсію незалежно від віку. Це стосується тих, хто безпосередньо працював повний робочий день на підземних або відкритих гірничих роботах та має щонайменше 25 років такого стажу.

Водночас для працівників провідних професій, зокрема робітників очисного вибою, прохідників, вибійників на відбійних молотках та машиністів гірничих виймальних машин, необхідний спеціальний стаж становить щонайменше 20 років.

Як формується сума підвищеної пенсії

Для шахтарів, які мають не менше 15 років підземного стажу для чоловіків або 7,5 року для жінок за Списком №1, закон встановлює особливу гарантію. Мінімальний розмір пенсії визначається на рівні 80% заробітної плати, з якої обчислюється пенсія, але не може бути нижчим за три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо! З 1 січня 2026 року такий прожитковий мінімум становить 2 595 гривень. Відповідно, три його розміри це 7 785 гривень.

Тобто якщо розрахований розмір шахтарської пенсії виявиться нижчим за цю суму, виплату мають довести до гарантованого мінімуму. Разом з цим, 7 785 гривень – це саме гарантований мінімальний розмір для тих, хто відповідає встановленим законом умовам, а не фіксована сума, яку отримуватиме кожен шахтар.

Що потрібно для оформлення пенсії

Для підтвердження права на пільгову пенсію потрібно подати до Пенсійного фонду документи, які підтверджують страховий та спеціальний стаж. Зокрема, надати трудову книжку, уточнюючу довідку підприємства або його правонаступника із зазначенням періодів спеціального стажу та професії.

Також можуть знадобитися копії наказів підприємства про результати атестації робочих місць. А от подати документи можна до сервісного центру Пенсійного фонду або скористатися електронними сервісами ПФУ.

Як ми писали раніше, для інших категорій пенсіонерів діють окремі правила щодо мінімальних виплат та доплат. Зокрема, розмір пенсії може залежати від віку, страхового стажу, статусу людини та інших передбачених законодавством умов.