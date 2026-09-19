Кому саме перерахували виплати та які суми нарахують?

Цієї осені підвищені мінімальні пенсії продовжать отримувати сім'ї загиблих та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України.

Після весняного перегляду гарантована виплата для частини одержувачів збільшилася майже на 4 000 гривень, про що свідчить відповідна постанова Кабінету Міністрів №674.

Якими є нові мінімальні межі для різних категорій?

Держава встановила чітку градацію виплат залежно від складу родини.

Якщо пенсія призначена двом і більше членам сім'ї (крім непрацездатних батьків або одного з подружжя) чи дітям загиблих військовослужбовців, мінімальна сума зросла на 3 920 гривень і тепер становить 10 020 гривень.

Ще вищу планку зафіксували для непрацездатних членів сімей – матері, батька, дружини, чоловіка або дітей, які отримують соціальну допомогу замість пенсії. Для них щомісячна виплата збільшилася на 5 100 гривень, досягнувши позначки у 12 810 гривень.

Уряд гарантує, що надалі ці суми щороку індексуватимуться, а Пенсійний фонд здійснюватиме перерахунок автоматично.

Як правильно оформити документи на отримання грошей?

Якщо ви оформлюєте пенсію у зв'язку із втратою годувальника вперше, необхідно звернутися до уповноваженого підрозділу міністерства чи відомства, де проходив службу військовослужбовець.

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Важливо! До заяви обов'язково додайте паспорт, документи про родинні зв'язки, підтвердження права на пенсію та реквізити банківського рахунку.

У випадку, коли така пенсія вже була призначена раніше, заяву слід подавати безпосередньо до Пенсійного фонду. Зробити це можна максимально швидко онлайн – достатньо авторизуватися на вебпорталі ПФУ та завантажити скан-копії документів.

Які ще пенсійні бонуси доступні українцям цієї осені?

Нагадаємо, що це не єдині зміни у соціальній сфері, які діють у вересні. Як вже повідомлялося раніше, для українських військових зі статусом УБД продовжують діяти підвищені гарантії – їхня мінімальна пенсія становить 6 197 гривень.

Крім того, фінансові бонуси передбачені для жінок, які виховали п'ятьох і більше дітей – вони отримують від 908 гривень доплати. Також непрацюючі військові пенсіонери можуть оформити понад 1 300 гривень надбавки за кожного непрацездатного члена родини, якого вони утримують.