На які мінімальні пенсії можуть розраховувати УБД з 1 вересня

З 1 вересня 2026 року для українських військових зі статусом учасника бойових дій (УБД) продовжують діяти підвищені мінімальні пенсійні гарантії. Нагадаємо, останній масштабний перерахунок виплат відбувся ще навесні, повідомляє ПФУ.

Мінімальний розмір пенсії для осіб зі статусом УБД наразі становить 6 197 гривень на місяць. Це значення стало наслідком березневої індексації з коефіцієнтом 12,1%, тоді показник підняли з попередніх 5 528 гривень.

Скільки виплачуватимуть ветеранам з інвалідністю внаслідок війни

Для захисників, які набули інвалідність внаслідок війни, держава встановила окремі мінімальні суми щомісячної підтримки залежно від отриманої групи:

I група інвалідності: мінімальна пенсійна виплата становить 18 885 гривень;

мінімальна пенсійна виплата становить 18 885 гривень; II група інвалідності: гарантована планка становить не менше ніж 15 494 гривні;

гарантована планка становить не менше ніж 15 494 гривні; III група інвалідності: захисники отримують від 10 625 гривень на місяць.

На яку допомогу з 1 вересня чекати родинам загиблих захисників

Державна підтримка охоплює не лише воїнів, а й непрацездатних членів сімей українських героїв, які віддали життя за Батьківщину. Розмір виплат залежить від кількості родичів, що перебували на утриманні.

Якщо у сім'ї загиблого воїна один непрацездатний утриманець, мінімальна щомісячна допомога такої особи становить 12 810 гривень. Якщо ж на підтримку претендують двоє або більше членів родини, кожен із них гарантовано отримує по 10 020 гривень щомісяця.