Додаткова допомога для пенсіонерів: хто отримає?

Понад 1 300 гривень щомісячної надбавки можуть отримувати непрацюючі військові пенсіонери, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім'ї. Таку солідну виплату призначають тим, хто отримує пенсію за вислугу років або по інвалідності, про що пише Пенсійний фонд України.

За кожного непрацездатного члена родини держава виплачує 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році ця сума становить 1 297,50 гривні на місяць.

Однак отримати таку доплату можна лише за умови, що людина, яка перебуває на утриманні, не має власних джерел доходу від держави. Тобто їй не нараховується пенсія із солідарної системи, державна соціальна допомога чи виплати по інвалідності.

У разі наявності у громадянина одночасного права на різні види соцдопомоги і на надбавку за непрацездатних рідних, дозволяється оформити лише одну з них на власний розсуд,

– наголошують у відомстві.

Як швидко оформити виплату та не втратити час?

Для призначення фінансового бонусу потрібно подати відповідну заяву до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду або скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ.

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Разом із заявою необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують родинні зв'язки та спільне проживання. Також знадобиться підтвердження того, що заявник офіційно не працює та не здійснює діяльність, яка приносить дохід.

Які ще бонуси доступні українським пенсіонерам восени?

Нагадаємо, що це не єдина можливість збільшити свої доходи. Як вже повідомлялося раніше, пенсіонери, які офіційно мають статус учасника бойових дій (УБД), отримують щомісячну надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, що у 2026 році становить 648 гривень.

Крім того, в Україні діють автоматичні вікові надбавки: громадянам від 70 років щомісяця доплачують 300 гривень, від 75 років – 456 гривень, а після 80 років цей бонус зростає до 570 гривень.