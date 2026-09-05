Що буде з пенсіями УБД у вересні?

Цього місяця базовий розмір пенсійних виплат для учасників бойових дій залишається без змін, оскільки масштабний перерахунок вже відбувся раніше. Наразі мінімальна пенсія для осіб зі статусом УБД зафіксована на рівні 6 197 гривень, повідомляє Пенсійний фонд України.

Окрім основної суми, захисники мають право на низку важливих доплат, які суттєво підтримують родинний бюджет. Зокрема, статус ветерана гарантує щомісячну надбавку в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у 2026 році становить 648,75 гривні. Також держава виплачує символічну цільову допомогу на проживання у розмірі 40 гривень.

Цікаво! Важливим фінансовим бонусом на майбутнє є пільгове обчислення стажу. Кожен місяць безпосередньої участі в бойових діях зараховується ветеранам як три місяці звичайного страхового стажу, що дозволить вийти на заслужений відпочинок значно раніше.

Як змінилися виплати після весняної індексації?

Нагадаємо, що останнє суттєве підвищення соціальних виплат для ветеранів відбулося навесні завдяки масштабній індексації з коефіцієнтом 12,1%. Тоді базова мінімальна пенсія для УБД зросла з торішніх 5 528 гривень до нинішніх показників.

Цей перерахунок також відчутно вплинув на осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Для громадян з I групою інвалідності мінімум зріс на понад дві тисячі і тепер становить щонайменше 18 885 гривень, ветерани з II групою отримують від 15 494 гривень, а для III групи встановлено планку в 10 625 гривень.

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Березнева індексація торкнулася і непрацездатних родичів загиблих захисників, які тепер отримують від 10 020 до 12 810 гривень залежно від кількості утриманців.