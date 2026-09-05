Что будет с пенсиями УБД в сентябре?

В этом месяце базовый размер пенсионных выплат для участников боевых действий остается без изменений, поскольку масштабный перерасчет уже состоялся ранее. В настоящее время минимальная пенсия для лиц со статусом УБД зафиксирована на уровне 6 197 гривен, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Помимо основной суммы, защитники имеют право на ряд важных надбавок, которые существенно поддерживают семейный бюджет. В частности, статус ветерана гарантирует ежемесячную надбавку в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в 2026 году составляет 648,75 гривен. Также государство выплачивает символическое целевое пособие на проживание в размере 40 гривен.

Интересно! Важным финансовым бонусом на будущее является льготный расчет стажа. Каждый месяц непосредственного участия в боевых действиях засчитывается ветеранам как три месяца обычного страхового стажа, что позволит выйти на заслуженный отдых значительно раньше.

Как изменились выплаты после весенней индексации?

Напомним, что последнее существенное повышение социальных выплат для ветеранов произошло весной благодаря масштабной индексации с коэффициентом 12,1%. Тогда базовая минимальная пенсия для участников боевых действий выросла с прошлогодних 5 528 гривен до нынешних показателей.

Этот перерасчет также ощутимо повлиял на лиц, получивших инвалидность в результате войны. Для граждан с I группой инвалидности минимальный размер выплат вырос более чем на две тысячи и теперь составляет не менее 18 885 гривен, ветераны с II группой получают от 15 494 гривен, а для III группы установлена планка в 10 625 гривен.

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Мартовская индексация коснулась и нетрудоспособных родственников погибших защитников, которые теперь получают от 10 020 до 12 810 гривен в зависимости от количества иждивенцев.