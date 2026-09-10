Кому з жінок передбачена доплата у вересні?

Вже з початком осені багатодітні матері отримають спеціальну надбавку до своїх основних пенсійних виплат. Йдеться про жінок, які народили або офіційно усиновили та виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Згідно із законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", сума фінансового бонусу жорстко прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Оскільки у 2026 році цей показник зріс до 2 595 гривень, мінімальна доплата за п'ятьох дітей становить 35% від цієї суми, тобто 908 гривень.

За кожну наступну дитину держава додає ще 1% до виплати. Зокрема, за шестеро дітей нарахують 934 гривні (36%), за семеро – 960 гривень (37%), за вісьмеро – 986 гривень (38%), за дев'ятеро – 1 012 гривень (39%), а за десятеро і більше – 1 038 гривень (40%).

До яких виплат додається бонус та що робити рідним у разі втрати годувальника?

Ця надбавка є універсальною і додається до будь-якого виду пенсії: за віком, по інвалідності, за вислугу років чи у зв'язку з втратою годувальника. У Пенсійному фонді наголошують, що у разі смерті пенсіонерки частину цих коштів можуть нарахувати її рідним.

Один непрацездатний член родини отримає 70% від суми доплати, а якщо таких осіб двоє чи більше – 90%.

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Які ще пенсійні бонуси доступні українцям цієї осені?

Нагадаємо, що це не єдина можливість збільшити свої доходи. Як вже повідомлялося раніше, у вересні окремі категорії громадян можуть отримати одноразову виплату до 3 100 гривень, якщо вони мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни.

Крім того, пенсіонери, які досягли поважного віку, мають право на автоматичні надбавки: після 70 років доплачують до 300 гривень, після 75 років – 456 гривень, а після 80 років сума зростає до 570 гривень щомісяця, за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.