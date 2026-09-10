Кому из женщин предусмотрена доплата в сентябре?

Уже с началом осени многодетные матери получат специальную надбавку к своим основным пенсионным выплатам. Речь идет о женщинах, которые родили или официально усыновили и воспитали не менее пяти детей в возрасте до шести лет, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", сумма финансового бонуса жестко привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Поскольку в 2026 году этот показатель вырос до 2 595 гривен, минимальная доплата за пятерых детей составляет 35% от этой суммы, то есть 908 гривен.

За каждого следующего ребенка государство добавляет еще 1% к выплате. В частности, за шестерых детей начисляют 934 гривны (36%), за семерых – 960 гривен (37%), за восьмерых – 986 гривен (38%), за девятерых – 1 012 гривен (39%), а за десятерых и более – 1 038 гривен (40%).

К каким выплатам добавляется надбавка и что делать родным в случае потери кормильца?

Эта надбавка является универсальной и добавляется к любому виду пенсии: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца. В Пенсионном фонде отмечают, что в случае смерти пенсионерки часть этих средств может быть начислена ее родным.

Один нетрудоспособный член семьи получит 70% от суммы доплаты, а если таких лиц двое или более – 90%.

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Что еще за пенсионные бонусы доступны украинцам этой осенью?

Напомним, что это не единственная возможность увеличить свои доходы. Как уже сообщалось ранее, в сентябре отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату до 3 100 гривен, если они имеют статус участника боевых действий или инвалидность вследствие войны.

Кроме того, пенсионеры, достигшие почтенного возраста, имеют право на автоматические надбавки: после 70 лет доплачивают до 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет сумма увеличивается до 570 гривен ежемесячно, при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен.