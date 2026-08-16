Кому начислят более 3 000 гривен

Ко Дню Независимости Украины отдельные категории граждан получат разовую денежную помощь. Максимальный размер выплаты составляет 3 100 гривен, однако сумма зависит от статуса получателя.

Наибольшую помощь получат лица с инвалидностью вследствие войны I группы, а также граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Для лиц с инвалидностью вследствие войны других групп предусмотрены следующие суммы:

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II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

Такие же выплаты получат отдельные категории бывших малолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных инвалидами.

Важно! Выплаты будут осуществляться в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 602 до 24 августа 2026 года. Для тех, кто имеет право на помощь, это единовременная выплата, которую не нужно возвращать.

Что еще получит единовременную помощь

Помимо самых крупных выплат, постановлением Кабинета Министров № 602 предусмотрены и другие размеры разовой помощи. По 1 000 гривен выплатят участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, а также отдельным категориям бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей и гетто.

650 гривен получат члены семей погибших или умерших ветеранов войны, члены семей павших защитников и защитниц Украины, а также отдельные категории вдов и вдовцов ветеранов, не вступивших в повторный брак.

Наименьшая выплата, в размере 450 гривен, предусмотрена участникам войны, бывшим узникам концентрационных лагерей, лицам, которых принудительно вывезли на работы во время Второй мировой войны, а также детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы против нацистского режима.

Как получить деньги

Большинству пенсионеров подавать заявление не нужно. Если человек состоит на учете в Пенсионном фонде, средства начислят автоматически и выплатят вместе с пенсией.

В то же время отдельным категориям граждан, имеющим право на пособие, но не являющимся пенсионерами, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

Сделать это можно:

лично в сервисном центре ПФУ или ЦПАУ;

по почте, отправив документы в территориальный орган Пенсионного фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

Какие документы понадобятся

В заявлении необходимо указать паспортные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, реквизиты банковского счета для зачисления средств, а также данные удостоверения, подтверждающего право на получение разовой денежной помощи.

Ранее мы также писали о том, что не все государственные выплаты являются разовыми. Наряду с такими надбавками к пенсии отдельным категориям украинцев систематически начисляют и ежемесячную денежную помощь.