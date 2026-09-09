Пенсію підвищать після 65 років: на скільки держава проіндексує виплати

Вихід на заслужений відпочинок супроводжується переглядом державних гарантій для окремих категорій громадян. Проте для отримання максимальної вигоди важливо відповідати чітким критеріям щодо тривалості трудового шляху.

Кому саме перерахують виплати та які суми очікувати?

Вихід на заслужений відпочинок супроводжується переглядом державних гарантій для окремих категорій громадян. Проте для отримання максимальної вигоди важливо відповідати чітким критеріям щодо тривалості страхового стажу.

Українські пенсіонери віком від 65 років, які мають повний страховий стаж, отримують підвищений мінімальний розмір пенсії, що у 2026 році становить 4 213 гривень на місяць. Для чоловіків ця норма складає щонайменше 35 років стажу, а для жінок – не менше 30 років, про що нагадали в Пенсійному фонді України.

Довідково: Перерахунок здійснюється повністю автоматично одразу після досягнення людиною 65-річного віку. Літнім людям не потрібно особисто подавати заяви чи стояти в довгих чергах до державних установ. Гарантована доплата нараховується незалежно від того, який саме вид пенсії призначено особі: за віком, за інвалідністю чи за вислугою років.

Чому виплата може не зрости та що робити?

За законодавством мінімальна пенсія для цієї категорії не може бути меншою за 40% мінімальної заробітної плати. Оскільки загальний мінімальний розмір пенсії для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень, пенсіонери з повним стажем отримують суттєво більшу суму.

Якщо ж після 65-річчя виплата не зросла до гарантованого рівня, головною причиною зазвичай є неповні дані про стаж у реєстрі застрахованих осіб. До того ж, у разі виявлення незарахованих років роботи людині необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з трудовою книжкою та підтверджувальними документами.

Після внесення змін до електронної бази перерахунок проведуть від дати виникнення права на підвищену виплату. Пенсіонери можуть самостійно перевірити власні періоди роботи через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ у розділі "Мій страховий стаж".

Які рішення щодо пенсій ухвалювалися раніше?

Вимоги до українських пенсіонерів зростають щорічно в рамках перехідного періоду пенсійної реформи. Нагадаємо, раніше ми писали, що для виходу на пенсію у 60 років у 2026 році чоловікам потрібно мати вже 33 роки стажу.

Якщо ж офіційних років критично не вистачає, держава дозволяє їх докупити шляхом добровільних внесків. Однак ьим громадянам, які взагалі не накопичили мінімальних 15 років стажу до 65 років, класична пенсія не призначається – вони можуть розраховувати лише на базову соціальну допомогу від держави.