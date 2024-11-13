Підвищення у 2025 році не буде: чи зміниться прожитковий рівень та мінімалка

У 2025 році соцстандарти для українців підвищувати не будуть. Це сталося через надзвичайно великі видатки на які не знайшли грошей.

Прожитковий мінімум

Голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа розповіла, що у бюджеті немає коштів для підвищення прожиткового рівня, передає 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

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До другого читання нових великих джерел покриття видатків не з’явилося, доходи державного бюджету збільшили лише на 2,8 мільярда гривень. А перегляд соцстандартів вимагає величезних видатків,

– пояснила вона.

Наприклад, щоб підвищити мінімальну зарплату на 100 гривень, уряду знадобиться 5,3 мільярда гривень, а підвищення прожиткового мінімуму на цю ж суму обійдеться у 11 мільярдів гривень.

До цих показників прив'язані: