Підвищення у 2025 році не буде: чи зміниться прожитковий рівень та мінімалка
У 2025 році соцстандарти для українців підвищувати не будуть. Це сталося через надзвичайно великі видатки на які не знайшли грошей.
Прожитковий мінімум
Голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа розповіла, що у бюджеті немає коштів для підвищення прожиткового рівня, передає 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.
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До другого читання нових великих джерел покриття видатків не з’явилося, доходи державного бюджету збільшили лише на 2,8 мільярда гривень. А перегляд соцстандартів вимагає величезних видатків,
– пояснила вона.
Наприклад, щоб підвищити мінімальну зарплату на 100 гривень, уряду знадобиться 5,3 мільярда гривень, а підвищення прожиткового мінімуму на цю ж суму обійдеться у 11 мільярдів гривень.
До цих показників прив'язані:
- зарплати в бюджетній сфері;
- видатки на соціальну допомогу;
- видатки Пенсійного фонду.