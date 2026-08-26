Пальне сховають від російських ударів: уряд готує новий захист стратегічних запасів

В Україні запускають експериментальний проєкт зі зберігання мінімальних запасів нафтопродуктів під землею. Спеціальні резервуари дозволять надійно захистити пальне від ворожих атак під час війни.

Що передбачає експеримент

Уряд ухвалив рішення створити розгалужену систему підземних сховищ для стратегічних запасів пального, йдеться в постанові Кабміну.

Затверджений проєкт розрахований на період воєнного стану, але триватиме не більше двох років.

Для розміщення пального планують використовувати:

підземні резервуари;

соляні каверни;

виснажені нафтові й газові родовища.

Крім того, під сховища пристосують окремі ділянки магістральних трубопроводів та інші геологічні формації.

Жорсткі вимоги до безпеки та обліку

Усі об'єкти підземного зберігання повинні мати високий рівень захисту від стороннього доступу та гарантувати повну герметичність.

Сховища обов'язково обладнають сучасними цифровими системами обліку обсягів та контролю якості палива, а також забезпечать дотримання пожежної й промислової безпеки.

Спеціальний відповідальний зберігач дбатиме про належні умови та гарантуватиме швидке вилучення пального у разі кризової ситуації.

Обов'язкова норма для дизельного пального

Окрім того, проєкт передбачає, що з 2027 року суб'єкти ринку та оператори будуть зобов'язані утримувати в підземних сховищах щонайменше 20% дизельного пального з мінімальних державних запасів.

Ці обсяги зараховуватимуться до загального обліку, а дані про них оперативно вноситимуть до електронної системи звітності.

Взаємовідносини між власниками пального та зберігачем регулюватимуть офіційні договори з чіткими умовами компенсації можливих втрат і контролю якості.

Головним координатором проєкту виступить Міністерство енергетики, а до реалізації залучать компанії "Нафтогаз України" та "Укртранснафта".

Нагадаємо, з грудня 2024 року в Україні діє закон, який передбачає формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. А в Міністерстві енергетики раніше запевняли, що країна має достатній обсяг паливних резервів для безперебійної роботи економіки та критичної інфраструктури.