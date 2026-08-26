Что предусматривает эксперимент
Правительство приняло решение создать разветвленную систему подземных хранилищ для стратегических запасов топлива, говорится в постановлении Кабмина.
Утвержденный проект рассчитан на период военного положения, но продлится не более двух лет.
Для хранения топлива планируется использовать:
- подземные резервуары;
- соляные каверны;
- истощенные нефтяные и газовые месторождения.
Кроме того, в качестве хранилищ будут использоваться отдельные участки магистральных трубопроводов и другие геологические формации.
Жесткие требования к безопасности и учету
Все объекты подземного хранения должны обладать высоким уровнем защиты от постороннего доступа и гарантировать полную герметичность.
Хранилища обязательно оснащаются современными цифровыми системами учета объемов и контроля качества топлива, а также обеспечивают соблюдение пожарной и промышленной безопасности.
Специальный ответственный хранитель будет следить за надлежащими условиями и гарантировать быстрое извлечение топлива в случае кризисной ситуации.
Обязательная норма для дизельного топлива
Кроме того, проект предусматривает, что с 2027 года субъекты рынка и операторы будут обязаны хранить в подземных хранилищах не менее 20% дизельного топлива из минимальных государственных запасов.
Эти объемы будут учитываться в общем учете, а данные о них будут оперативно вноситься в электронную систему отчетности.
Взаимоотношения между владельцами топлива и хранителем будут регулироваться официальными договорами с четкими условиями компенсации возможных потерь и контроля качества.
Главным координатором проекта выступит Министерство энергетики, а к реализации будут привлечены компании "Нафтогаз Украины" и "Укртранснафта".
Напомним, с декабря 2024 года в Украине действует закон, предусматривающий формирование минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. А в Министерстве энергетики ранее заверили, что страна располагает достаточным объемом топливных резервов для бесперебойной работы экономики и критически важной инфраструктуры.