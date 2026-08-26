Что предусматривает эксперимент

Правительство приняло решение создать разветвленную систему подземных хранилищ для стратегических запасов топлива, говорится в постановлении Кабмина.

Утвержденный проект рассчитан на период военного положения, но продлится не более двух лет.

Для хранения топлива планируется использовать:

подземные резервуары;

соляные каверны;

истощенные нефтяные и газовые месторождения.

Кроме того, в качестве хранилищ будут использоваться отдельные участки магистральных трубопроводов и другие геологические формации.

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Жесткие требования к безопасности и учету

Все объекты подземного хранения должны обладать высоким уровнем защиты от постороннего доступа и гарантировать полную герметичность.

Хранилища обязательно оснащаются современными цифровыми системами учета объемов и контроля качества топлива, а также обеспечивают соблюдение пожарной и промышленной безопасности.

Специальный ответственный хранитель будет следить за надлежащими условиями и гарантировать быстрое извлечение топлива в случае кризисной ситуации.

Обязательная норма для дизельного топлива

Кроме того, проект предусматривает, что с 2027 года субъекты рынка и операторы будут обязаны хранить в подземных хранилищах не менее 20% дизельного топлива из минимальных государственных запасов.

Эти объемы будут учитываться в общем учете, а данные о них будут оперативно вноситься в электронную систему отчетности.

Взаимоотношения между владельцами топлива и хранителем будут регулироваться официальными договорами с четкими условиями компенсации возможных потерь и контроля качества.

Главным координатором проекта выступит Министерство энергетики, а к реализации будут привлечены компании "Нафтогаз Украины" и "Укртранснафта".

Напомним, с декабря 2024 года в Украине действует закон, предусматривающий формирование минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. А в Министерстве энергетики ранее заверили, что страна располагает достаточным объемом топливных резервов для бесперебойной работы экономики и критически важной инфраструктуры.