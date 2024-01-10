Торгові преференції ЄС для України: Польща виступає проти їх продовження

Брюссель нині працює над розробкою регламенту, спрямованого на подовження лібералізації торгівлі з Україною до червня 2025 року. Ці заходи спрямовані на те, щоб допомогти Україні зберегти стабільність торговельних відносин з ЄС та підтримати економіку держави в дуже складних умовах.

Міністр сільського господарства Польщі, Чеслав Секерський, написав у листі до Єврокомісара з питань торгівлі, що він проти продовження безмитної торгівлі з Україною.

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За словами Секерського, повна лібералізація торгівлі, запроваджена ЄС після початку війни, мала протилежний ефект.

Проблема надмірного імпорту

Для України продовження преференцій, у поєднанні з широкою військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою, має вирішальне значення для допомоги у довгостроковому відновленні.

На думку Чеслава Секерського, Польщі слід розпочати переговори з Україною щодо етапної взаємної лібералізації, яка буде супроводжуватися поступовою адаптацією українського сільського господарства до стандартів і законодавства Європейського Союзу.

Як зазначається, проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, а також:

цукру;

м'яса птиці;

яєць;

м'яких фруктів (особливо замороженої малини) або яблучного концентрату.

Застереження Польщі

Імпорт цукру з України зріс у двадцять разів. Саме тому Міністр виступив за вилучення цукру, м'яса птиці та яєць з-під дії правил вільної торгівлі ЄС та встановлення посилених захисних положень.

Водночас Секерський оголосив про повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи. У ній беруть участь Україна, Євросоюз та сусідні країни, з метою знаходження ефективних та прийнятних механізмів.

Уряд "Права і справедливості" вийшов з цієї Платформи на знак протесту проти того, що Європейська комісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно.

Ще раніше польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський застеріг перед новою кризою, яку може спровокувати надмірний агроімпорт з України в ЄС. А також пригрозив не підтримати регламент про продовження преференцій, якщо не будуть враховані його пропозиції.

25 травня 2023 року Рада ЄС ухвалила регламент, який продовжує призупинення чинності всіх митних зборів, квот і заходів торговельного захисту стосовно українського експорту до Європейського Союзу ще на один рік, аж до червня 2024 року