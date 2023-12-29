Якою буде заробітна плата в Польщі
За попередніми оцінками, підвищення мінімальної зарплати в Польщі охопить близько 3,6 мільйона працівників.
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У 2024 році відбудуться наступні зміни:
- з 1 січня мінімальна зарплата в Польщі для тих складе 4 242 злотих (близько 36 353 гривень з урахуванням податків);
- з 1 липня 2024 року – 4 300 злотих ( близько 36 850 гривень з урахуванням податків).
- мінімальна погодинна ставка становитиме 27,7 злотих (237 гривень з урахуванням податків), а з 1 липня 2024 року – 28,1 злотих (240 гривень з урахуванням податків).
Яким буде чистий дохідЗарплата після відрахувань буде меншою. Відтак, чистий дохід від 1 січня 2024 року становитиме приблизно 3 222 злотих (близько 27 611 гривень), а з 1 липня – близько 3 261 злотих (близько 27 945 гривень).
Виплати для українців в Польщі
Українці у зв'язку з повномасштабною війною у країні мали право на державні виплати в Польщі. Йдеться про таку допомогу:
- виплати 400 Plus – 400 злотих (близько 3,5 тисячі гривень) батькам, чиї діти перебувають у яслах;
- програма Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) – до 1 тисячі злотих (близько 9 тисяч гривень) на дітей від 1 до 3 років;
- виплати на дітей "Сім'я 500+" – 500 злотих щомісяця (майже 4,5 тисячі гривень).