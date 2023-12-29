Якою буде заробітна плата в Польщі

За попередніми оцінками, підвищення мінімальної зарплати в Польщі охопить близько 3,6 мільйона працівників.

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У 2024 році відбудуться наступні зміни:

з 1 січня мінімальна зарплата в Польщі для тих складе 4 242 злотих (близько 36 353 гривень з урахуванням податків);

(близько 36 353 гривень з урахуванням податків); з 1 липня 2024 року – 4 300 злотих ( близько 36 850 гривень з урахуванням податків).

( близько 36 850 гривень з урахуванням податків). мінімальна погодинна ставка становитиме 27,7 злотих (237 гривень з урахуванням податків), а з 1 липня 2024 року – 28,1 злотих (240 гривень з урахуванням податків).

Яким буде чистий дохід Зарплата після відрахувань буде меншою. Відтак, чистий дохід від 1 січня 2024 року становитиме приблизно 3 222 злотих (близько 27 611 гривень), а з 1 липня – близько 3 261 злотих (близько 27 945 гривень).

Виплати для українців в Польщі

Українці у зв'язку з повномасштабною війною у країні мали право на державні виплати в Польщі. Йдеться про таку допомогу:

виплати 400 Plus – 400 злотих (близько 3,5 тисячі гривень) батькам, чиї діти перебувають у яслах;

програма Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) – до 1 тисячі злотих (близько 9 тисяч гривень) на дітей від 1 до 3 років;

виплати на дітей "Сім'я 500+" – 500 злотих щомісяця (майже 4,5 тисячі гривень).

Зауважте! З 1 січня 2024 року ця допомога підвищиться із 500 злотих (4 609 гривень) до 800 (7 374 гривні).