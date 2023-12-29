Какой будет заработная плата в Польше

По предварительным оценкам, повышение минимальной зарплаты в Польше охватит около 3,6 миллиона работников.

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В 2024 году произойдут следующие изменения:

с 1 января минимальная зарплата в Польше для тех составит 4 242 злотых (около 36353 гривен с учетом налогов);

(около 36353 гривен с учетом налогов); с 1 июля 2024 года – 4 300 злотых (около 36 850 гривен с учетом налогов).

(около 36 850 гривен с учетом налогов). минимальная почасовая ставка будет составлять 27,7 злотых (237 гривен с учетом налогов), а с 1 июля 2024 года – 28,1 злотых (240 гривен с учетом налогов).

Каким будет чистый доход Зарплата после отчислений будет меньше. Следовательно, чистый доход от 1 января 2024 года составит примерно 3 222 злотых (около 27 611 гривен), а с 1 июля – около 3 261 злотых (около 27 945 гривен).

Выплаты для украинцев в Польше

Украинцы в связи с полномасштабной войной в стране имели право на государственные выплаты в Польше. Речь идет о такой помощи:

выплаты 400 Plus – 400 злотых (около 3,5 тысяч гривен) родителям, чьи дети находятся в яслях;

программа Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) – до 1 тысячи злотых (около 9 тысяч гривен) на детей от 1 до 3 лет;

выплаты на детей "Семья 500+" – 500 злотых ежемесячно (около 4,5 тысяч гривен).

Заметьте! С 1 января 2024 года эта помощь повысится с 500 злотых (4609 гривен) до 800 (7374 гривны).