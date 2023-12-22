Зокрема, українські мігранти планують витратити на Різдво в Польщі в середньому 470 злотих — це близько 4,5 тисячі гривень. Це втричі менше, ніж середньостатистичний поляк.

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Про стало відомо із дослідження, що було проведено Міграційною платформою EWL і Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Скільки хочуть витратити на Різдво українці в Польщі

Дослідження показало, що мігранти в Польщі, зокрема, з України:

30%, або кожен третій опитуваний – планує витратити від 101 до 500 злотих (близько 960 – 4,8 тисячі гривень) на: продукти, подарунки та подорожі, пов’язані зі святкуванням Різдва;

на: продукти, подарунки та подорожі, пов’язані зі святкуванням Різдва; 25%, або кожен четвертий – планує більші витрати ;

; 9%, або кожен десятий – хоче витратити менш як 100 злотих (близько 955 гривень) ;

; 9% – не планують різдвяних витрат.

Відтак, на святкування Різдва у Польщі мігранти в середньому планують виділити близько 470 злотих (близько 4,5 тисячі гривень). В той час, як середньостатистичний поляк планує витратити втричі більше – 1490 злотих (близько 14,2 тисячі гривень).

Можна говорити про скромне Різдво для мігрантів у Польщі. Попри те, що більшість іноземців у Польщі працюють і заробляють гроші, багато з них вважають за краще заощадити на святах, щоб надіслати більше грошей своїм сім’ям, які залишилися на батьківщині. Це дуже важливо, особливо щодо біженців з України, які, як показує наше дослідження, не лише підтримують своїх близьких в Україні, а й охоче жертвують кошти на потреби ЗСУ чи на збір допомоги українським військовим,

– коментує прессекретар Міграційної платформи EWL Анатолій Зимнін.

Які страви польської кухні – улюблені

Серед улюблених страв традиційної польської різдвяної кухні було названо:

вареники з капустою та грибами — 28% респондентів;

грибний суп — 26%;

кутя – 26%;

сирник – 26%;

маковий пиріг – 26%;

традиційний польський борщ з «вушками» — 11%;

бігос – 11%;

рибний холодець – 10%.