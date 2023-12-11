Чи будуть надаватися виплати для ВПО

Представники Мінсоцполітики внесли пропозицію про продовження виплат для осіб, які мають статус ВПО. Перевірка отримувачів цієї державної допомоги має відбутися у січні.

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Останній перегляд виплат був у липні 2023 року. З 1 серпня допомогу надавали тим, хто підпадає під оновлені критерії. Відповідно до цих правил, перегляд виплат має відбуватися кожні 6 місяців. Кошти надходять переселенцям двома хвилями: після 15 та 28 числа. Вказані виплати зараз такі:

2 000 гривень отримують особи старше 18 років;

3 000 гривень – неповнолітні та громадяни з інвалідністю.

Як зазначають у Мінсоцполітики, виплати для переселенців це грошова допомога. яка має підтримати українців і допомогти їм інтегруватися. Саме тому кошти надалі надаватимуть пенсіонерам та тим, хто не може влаштуватися на роботу через об'єктивні обставини.

Не всі ВПО з моменту свого переміщення змогли інтегруватись у приймаючі громади, а родини, в яких є діти, особи з інвалідністю та які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій, не мають можливості віддавати дітей в садочки. Школи ж у таких регіонах в переважній більшості працюють лише в онлайн-форматі, що суттєво обмежує можливість для працездатних членів родин працевлаштуватись,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики

Варто зазначати, що ці виплати будуть пов'язані з іншою соціальною допомогою, зокрема йдеться про "муніципальну няню". Це спецпрацівник, який має допомоги батькам-переселенцям доглядати за дітьми. Також у Міністерстві планують процеси стимулювання працездатних осіб зі статусом ВПО до працевлаштування, перенавчання та започаткування власної справи.