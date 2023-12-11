Будут ли предоставляться выплаты для ВПЛ

Представители Минсоцполитики внесли предложение о продлении выплат для лиц, имеющих статус ВПЛ. Проверка получателей этой государственной помощи должна пройти в январе.

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Последний пересмотр выплат был в июле 2023 года. С 1 августа помощь оказывали подпадающим под обновленные критерии. Согласно этим правилам, пересмотр выплат должен производиться каждые 6 месяцев. Денежные средства поступают переселенцам двумя волнами: после 15 и 28 числа. Указанные выплаты сейчас таковы:

2 000 гривен получают лица старше 18 лет;

3 000 гривен – несовершеннолетние и граждане с инвалидностью.

Как отмечают в Минсоцполитики, выплаты для переселенцев – это денежная помощь. которая должна поддержать украинцев и помочь им интегрироваться. Именно поэтому средства в дальнейшем будут предоставляться пенсионерам и тем, кто не может устроиться на работу из-за объективных обстоятельств.

Не все ВПЛ с момента своего перемещения смогли интегрироваться в принимающие общины, а семьи, в которых есть дети, лица с инвалидностью и проживающие в зоне активных или возможных боевых действий, не имеют возможности отдавать детей в сады. Школы в таких регионах в подавляющем большинстве работают только в онлайн-формате, что существенно ограничивает возможность трудоспособных членов семей трудоустроиться,

– говорится в сообщении Минсоцполитики

Следует отметить, что эти выплаты будут связаны с другой социальной помощью, в частности речь идет о "муниципальной няне". Это спецработник, который имеет помощи родителям-переселенцам ухаживать за детьми. Также в Министерстве планируют процессы стимулирования трудоспособных лиц со статусом ВПЛ к трудоустройству, переобучению и заведению собственного дела.