Чому ціна зростає

Аналітики EastFruit вважають, що такий стрибок повʼязаний зі здорожчанням транспортування внаслідок дощів у турецькому регіоні Мерсін. Опади зумовили затримки з відвантаженням і збиранням мандаринів.

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Туреччина є одним із найбільших експортерів мандарина у світі, тож це позначилося на цінах у всьому європейському регіоні.

Яка ситуація на ринках

Нині турецькі садівники продають мандарини по 0,30 – 0,35 долара за кілограм. А готові до експорту фрукти коштують близько 55 центів за кілограм. Найбільші ринки збуту для Туреччини — це Ірак та Україна. А в ЄС найбільшими ринками збуту є Польща та Румунія.

Водночас у Центральній Азії ціни на мандарин значно нижчі, ніж у європейському регіоні. Це пов’язано з активним нарощенням експорту в Пакистані, який пропонує продукцію за заниженими цінами і витісняє з ринку Китай і Туреччину.