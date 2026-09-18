Санкції ЄС проти Росії знову "зависли": рішення відклали на критичний день

Посли країн Європейського Союзу знову не змогли погодити продовження санкцій проти Росії. Черговий раунд переговорів у Брюсселі завершився безрезультатно, залишаючи долю масштабних обмежень у підвішеному стані.

Що вирішили в ЄС

Засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) відбулося у п'ятницю, 18 вересня, але так і не принесло результату, повідомляє ЄП з посиланням на власні джерела.

Посли не досягли згоди щодо продовження санкцій. Було домовлено, що дискусія продовжиться у понеділок,

– зазначив співрозмовник видання.

Наступну зустріч європейські дипломати призначили на понеділок, 21 вересня.

Однак вони мають критично мало часу, адже термін дії чинних санкцій спливає вже опівночі у вівторок, 22 вересня.

Наразі санкції ЄС охоплюють майже 3 тисячі фізичних та юридичних осіб, які підривають або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, на чолі з диктатором Володимиром Путіним.

Зауважте! Санкції передбачають, зокрема, замороження активів, заборону надання коштів та економічних ресурсів, а для фізичних осіб – обмеження на в'їзд і транзит через територію Євросоюзу.

Чому посли не можуть домовитися

Початково дія цих персональних санкцій мала завершитися 15 вересня. Однак 14 вересня посли ЄС погодилися продовжити їх ще на сім днів – до опівночі 22 вересня. Це дало додатковий час на переговори.

Суперечності виникли навколо санкційного списку. Головною перепоною для домовленостей стала позиція Словаччини, яка наполегливо вимагає вилучити із санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Несподівано до неї приєдналася ще й Франція, яка теж захотіла виключення Усманова з санкційних списків.

Раніше Єврокомісія взагалі пропонувала подовжити дію санкцій одразу на рік, щоб уникнути постійного перегляду кожні шість місяців. Проте Братислава стала єдиною столицею, яка заблокувала цю ініціативу..