Чому обмеження проти агресора опинилися під загрозою

Зранку 14 вересня посли держав ЄС не змогли дійти згоди щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії, термін дії яких спливає вже 15 вересня. Головною перепоною стали вимоги Словаччини та Франції, які відмовляються голосувати за пакет без виконання їхніх умов, про що пише "Європейська правда".

Ціна питання – понад 3000 фізичних та юридичних осіб з Російської Федерації, які можуть автоматично позбутися обмежень, якщо консенсусу не досягнуть вчасно. Словацький уряд жорстко вимагає вилучити із санкційного списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова. Більше того, ще 11 вересня до вимоги виправдати Усманова несподівано доєдналася і Франція.

О 9 ранку 14 вересня Комітет постійних представників зібрався в Брюсселі, але консенсусу не досягли, тому домовилися провести ще одне засідання пізніше,

– один із європейських дипломатів.

Час нової зустрічі наразі залишається невизначеним, що створює серйозні ризики для всього механізму стримування агресора.

Які рішення передували цьому дипломатичному демаршу

Варто нагадати, що спроби змінити правила гри тривають не перший тиждень. Раніше Брюссель пропонував подовжити дію санкцій одразу на рік, щоб уникнути постійного шантажу кожні шість місяців, як це роками практикував уряд Віктора Орбана. Проте Братислава стала єдиною столицею, яка заблокувала цю ініціативу, про що повідомляло видання Politico.

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Для глобального ринку та України це означає, що російські мільярдери все ще мають потужні важелі впливу в Європі, намагаючись захистити свої активи. Якщо до 15 вересня рішення не ухвалять, путінські гаманці отримають легальний доступ до своїх європейських рахунків, що стане відчутним ударом по фінансовому тиску на економіку ворога.

Тим часом Україна запровадила новий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 20 суден тіньового флоту, підприємства та громадяни, пов’язані з "Ростехом", а також пропагандисти. Обмеження мають, зокрема, вдарити по російському експорту енергоносіїв і підприємствах, які забезпечують виробництво зброї.