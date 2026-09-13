Президент Володимир Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію відповідні рішення РНБО.

Кого Україна внесла до санкційних списків?

До санкційного списку потрапили 20 морських суден, які Росія використовує для експорту нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу. Саме доходи від експорту енергоносіїв залишаються одним із ключових джерел наповнення російського бюджету та фінансування війни проти України.

За даними української сторони, ці танкери перевозять російську нафту з портів країни до Індії, Єгипту та Туреччини. При цьому судна використовують прапори Ліберії, Маршаллових Островів, Сьєрра-Леоне, Барбадосу та Палау, що є характерною ознакою роботи російського тіньового флоту.

Окремим рішенням санкції застосували проти 29 громадян Росії та 29 російських компаній. Серед них – підприємства, залучені до постачання високоточного промислового обладнання, електроніки та компонентів, необхідних для виробництва російських ракет і дронів.

Також під обмеження потрапили компанії, які виготовляють товари подвійного призначення, науково-дослідні організації, що розробляють технічну документацію для російського військово-промислового комплексу, а також освітня установа, яка готує спеціалістів для підприємств концерну "Калашников".

Санкції також стосуються компаній, які проєктують і постачають високотехнологічне обладнання для російського ВПК, а також ІТ-компаній, що займаються програмними продуктами для шифрування інформації, збору та управління базами даних.

У санкційних рішеннях окремо згадується російська державна корпорація "Ростех", підприємства якої відіграють важливу роль у забезпеченні російської армії озброєнням і військовою технікою. За словами радника – уповноваженого Президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, підприємства "Ростеху" забезпечують до 80% озброєння та військової техніки для війни проти України, зокрема виробляють ракети "Іскандер" і "Кинджал", ударні дрони та компоненти для БпЛА.

Ще одним указом санкції запровадили проти 10 російських та українських осіб, яких Україна вважає причетними до поширення дезінформації та російської пропаганди. Зокрема, до списку потрапила колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель.

Україна планує передати всю інформацію про нові обмеження міжнародним партнерам, щоб вони могли синхронізувати санкції у своїх юрисдикціях.

Нагадаємо, ввечері 13 вересня президент увів у дію санкції проти 10 російських й українських осіб, які розповсюджують дезінформацію та російську пропаганду. У переліку, зокрема, колишня прессекретарка президента – Юлія Мендель.