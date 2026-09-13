Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Що відомо про санкції проти Мендель?

Мендель опинилася серед десяти росіян та українців, проти яких запровадили санкції. Йдеться про осіб, які не лише поширюють пропаганду, але й підтримують агресивну політику Росії проти України.

На сайті ОП зазначається, що Україна передасть усю інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Крім того, санкції застосовано до суден російського тіньового флоту, проти підприємств та осіб, що пов'язані з російською державною корпорацією "Ростех".

Зазначимо, у травні 2026 року колишня прессекретарка президента Юлія Мендель дала інтерв'ю американському блогеру Такеру Карлсону, під час якого зробила низку заяв про Володимира Зеленського та переговори з Росією у 2022 році. Зокрема, вона стверджувала, що Зеленський нібито погодився віддати Росії Донбас, а також звинувачувала президента у вживанні наркотиків і відмиванні грошей.

В Офісі президента ці твердження спростували, наголосивши, що Мендель не брала участі у дипломатичних процесах чи ухваленні відповідних державних рішень.

Нагадаємо, 20 серпня Володимир Зеленський підписав чотири укази про нові санкції проти російського ВПК, компаній групи "Русал", російських високопосадовців, колаборантів та осіб, пов'язаних із мультсеріалом "Маша та Ведмідь". Загалом обмеження застосували до десятків фізичних і юридичних осіб із Росії та однієї китайської компанії.

Санкції, зокрема, стосуються підприємств, які виробляють обладнання, електроніку й сировину для російського ВПК, ремонтують військову техніку та займаються розробкою дронів і програмного забезпечення для спецслужб. Серед підсанкційних також ексдепутат від "Партії регіонів" Юрій Іванющенко, російські чиновники та колаборанти з окупованих територій.