Про це президент України розповів у вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський?

Серед осіб, які потрапили під санкції, за словами Зеленського, є як діячі, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, так і зрадники, які перебувають у західних країнах.

Це і колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, і колишні діячі з України, які зараз десь там, у Європі, але документами, зв’язками й душею вони в Росії,

– заявив президент.

Він підкреслив, що Україна буде продовжить запроваджувати санкції та об’єднуватиме їх із санкціями партнерів.