Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении.

Что сказал Зеленский?

Среди лиц, попавших под санкции, по словам Зеленского, не только коллаборационисты на временно оккупированных территориях Украины, но и бывшие украинские деятели.

Которые сейчас где-то там, в Европе, но документами, связями и душой они в России. Будем продолжать нашу санкционную работу и объединять наши санкции в украинской юрисдикции с санкциями партнеров,

– заявил Зеленский.