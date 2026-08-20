Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении.
Что сказал Зеленский?
Среди лиц, попавших под санкции, по словам Зеленского, не только коллаборационисты на временно оккупированных территориях Украины, но и бывшие украинские деятели.
Которые сейчас где-то там, в Европе, но документами, связями и душой они в России. Будем продолжать нашу санкционную работу и объединять наши санкции в украинской юрисдикции с санкциями партнеров,
– заявил Зеленский.
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