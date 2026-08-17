Об этом глава государства рассказал во время вечернего обращения.

Что сказал Зеленский?

Президент сказал, что в воскресенье, 17 августа, обсуждал с разведками, МИД, специальными службами, когда и от кого из партнеров ожидают новые пакеты санкций по тем направлениям, которые способны ограничить российские военные возможности.

Он рассказал, что Россия до сих пор получает необходимые ей вещи, несмотря на санкции. Глава государства подчеркнул, что некоторые компоненты поставляют в Россию даже из стран G7, которые, по его словам, не заинтересованы в увеличении российских ударов по Украине.

Все наши партнеры должны знать, что зависит от них и как каждый санкционный шаг влияет на приближение мира и спасение жизней,

– подчеркнул Зеленский.

В воскресенье, 17 августа, Кайя Каллас заявила, что Евросоюз осенью планирует существенно усилить санкционное давление на Россию. Дипломаты готовят самый большой пакет ограничений с начала полномасштабной войны. По словам политики, после введения новых ограничений общее количество находящихся под санкциями ЕС российских физических и юридических лиц вырастет на треть.