Зволікати не варто: яку процедуру варто зробити з лічильниками

Дехто з українців маж найближчим часом актуалізувати дані відносно своїх лічильників. Якщо цього не зробити, є ризик платити збільшену комуналку.

Для чого актуалізовувати дані лічильника

Кожні 4 роки українці мають здійснювати повірку своїх лічильників ЖКП, щоб впевнитися, що вони справно працюють.

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Повірку проводять спеціалісти, яких викликали індивідуально. Процедуру проводять коштом абонента.

Як правильно актуалізувати дані

Після повірки лічильника, треба актуалізувати дані у свого постачальника.

Наприклад після перевірки лічильників води та тепла, їх необхідно опломбувати й поставити на абонентський облік.

Якщо повірка пройшла успішно, абонент отримає свідоцтво про повірку. Проте, якщо були виявлені несправності він отримає спеціальну довідку для заміни лічильника.

Коли усі процедури проведені, українець має надати фото або скан таких документів: