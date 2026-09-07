Росія вдарила по Прилуках: спалахнула фабрика відомого світового бренду

У Прилуках Чернігівської області вдень 7 вересня після російської атаки спалахнула пожежа на території тютюнової фабрики. Підприємство входить до міжнародної корпорації British American Tobacco.

Що відомо про наслідки удару

Про пожежу повідомила кореспондентка Суспільного, яка знаходилася на місці події.

За інформацією працівників підприємства, вогонь охопив дах сигаретного цеху. На місці пожежі працюють рятувальники, які намагаються ліквідувати наслідки ворожого терору.

На щастя, людських жертв вдалося уникнути. Як розповіли свідки події, під час тривоги весь персонал підприємства перебував в укритті. За попередніми даними, серед працівників немає постраждалих.

Лише в однієї жінки зафіксували гостру реакцію на стрес, проте медики швидко надали їй необхідну допомогу.

Інформації про масштаб пошкоджень підприємства через атаку ворога наразі немає.

Що відомо про історію фабрики

Тютюнове виробництво у Прилуках має більш ніж 130-річну історію, як свідчать дані Прилуцького краєзнавчого музею.

Фабрику заснували 22 січня 1889 року як "Товариство Рабіновича і Фраткіна".

У радянський період підприємство кілька разів змінювало статус і назву. У 1920 році влада націоналізувала виробництво, а до 1938 року воно стало одним із найбільших в Україні.

Під час Другої світової війни корпуси були спалені, проте вже у 1943 році роботу відновили. А з 1957 року фабрика почала випускати махорочні сигарети та цигарки.

У 1960-х роках підприємство освоїло виробництво сигарет із фільтром, для чого використовували, зокрема, чехословацьке та німецьке обладнання.

Як фабрика увійшла до міжнародної корпорації

У березні 1993 року British American Tobacco-Industries та підприємство "Прилуцька тютюнова фабрика" створили спільну компанію.

Так виникло акціонерне товариство "ВАТ-Прилуки", яке згодом увійшло до структури міжнародної тютюнової корпорації British American Tobacco.

Нагадаємо, Росія продовжує нищити заводи, склади і виробництва в Україні. Зокрема, 5 серпня ворожа армія завдала масованого удару по Київщині. Тоді внаслідок атаки був знищений склад тютюнової продукції Japan Tobacco International (JTI) та пошкоджений товар компанії Imperial Brands Україна.