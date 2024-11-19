Зміни у соціальному страхуванні українців: чи зростуть виплати у 2025 році

Кабмін схвалив законопроєкт Мінсоцполітики, спрямований на реформу системи соціального страхування у 2025 році. Зміни дозволять людям, які зіткнулися з важкими хворобами чи травмами, отримувати швидку, комплексну та повну допомогу від держави.

Що передбачає реформа соціального страхування

Реформа соціального страхування є частиною загальної реформи соціального захисту та медичної експертизи, яка має на меті замінити стару та неефективну систему на більш зрозумілу, прозору та справедливу, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Реформа не передбачає скорочення жодних виплат чи соціальних гарантій. Навпаки, вона збільшить підтримку для тих, хто не може працювати й забезпечувати себе самостійно, зокрема їхні виплати зростуть.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Система соціального страхування має працювати для людей. Тому хочемо трансформувати її так, щоб людина, яка зіткнулась з хворобою чи травмою, весь час відновлення отримувала необхідну допомогу і кваліфікований супровід. Маємо забезпечити тим, хто потребує підтримки, не лише виплати під час непрацездатності, а й умови, що максимально сприятимуть людині відновитись і знову стати повноцінним і активним членом суспільства.

Зверніть увагу! Реформа не зачіпає осіб із уже встановленою інвалідністю. Вона спрямована на працюючих із страховим стажем, які потребують допомоги у лікуванні після хвороби чи травми.

У межах реформи соціального страхування Мінсоцполітики працюватиме над впровадженням наступних змін:

Як працюватиме реформа соціального страхування: коротко про ключові зміни

Ранній початок підтримки . Соціальна допомога надаватиметься з моменту, коли мультидисциплінарна команда лікарні виявить потребу людини у підтримці (фінансовій, соціальній чи адаптації робочого місця). До команди входитимуть лікарі, соціальний працівник, ерготерапевт, протезист, фізичний терапевт, психолог та інші.

. Соціальна допомога надаватиметься з моменту, коли мультидисциплінарна команда лікарні виявить потребу людини у підтримці (фінансовій, соціальній чи адаптації робочого місця). До команди входитимуть лікарі, соціальний працівник, ерготерапевт, протезист, фізичний терапевт, психолог та інші. Цифровізація процесів . Потреба в соціальній допомозі оцінюватиметься автоматично після формування електронного медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Додатковий “статус”, наприклад, інвалідності, більше не вимагатиметься для отримання допомоги. Людині одразу надаватимуть консультацію щодо всіх можливих видів підтримки.

. Потреба в соціальній допомозі оцінюватиметься автоматично після формування електронного медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Додатковий “статус”, наприклад, інвалідності, більше не вимагатиметься для отримання допомоги. Людині одразу надаватимуть консультацію щодо всіх можливих видів підтримки. Комплексна допомога . Людина зможе отримувати реабілітаційні засоби (протези, ортези, крісла колісні, милиці), ліки, соціальні послуги, зокрема догляд вдома. Це стане доступним ще під час лікування, а не лише після встановлення статусу інвалідності.

. Людина зможе отримувати реабілітаційні засоби (протези, ортези, крісла колісні, милиці), ліки, соціальні послуги, зокрема догляд вдома. Це стане доступним ще під час лікування, а не лише після встановлення статусу інвалідності. Гнучкий підхід до реабілітації . Реабілітація здійснюватиметься лише за потреби, визначеної лікарем, та може тривати до 1 року замість нинішніх 4 місяців. Протягом цього часу держава забезпечуватиме необхідну фінансову підтримку.

. Реабілітація здійснюватиметься лише за потреби, визначеної лікарем, та може тривати до 1 року замість нинішніх 4 місяців. Протягом цього часу держава забезпечуватиме необхідну фінансову підтримку. Оцінка працездатності . Після лікування та реабілітації проводитиметься оцінка працездатності, не пов’язана зі статусом інвалідності. Це допоможе визначити, чи може людина повернутися до роботи, чи потребує додаткової підтримки для компенсації втрати доходу.

. Після лікування та реабілітації проводитиметься оцінка працездатності, не пов’язана зі статусом інвалідності. Це допоможе визначити, чи може людина повернутися до роботи, чи потребує додаткової підтримки для компенсації втрати доходу. Збільшення страхових виплат. Для людей із повною втратою працездатності рівень виплат буде суттєво підвищено.

Важливо! Статус інвалідності залишається без змін. Для осіб, які вже мають цей статус, всі пільги та гарантії зберігаються. Після реформи статус інвалідності, як і раніше, надаватиме право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні.